C.Conti, in centri impiego troppi approcci diversi, serve coordinamento

E' necessario un maggiore coordinamento dei centri per l'impiego per avere prestazioni migliori per l'accesso al mercato del lavoro. Emerge dall'indagine della Corte dei Conti sul "Funzionamento dei centri per l'impiego nell'ottica dello sviluppo del mercato del lavoro", secondo la quale è stata "inadeguata" l'azione dell'Anpal nell'attività di monitoraggio. "Nel nostro Paese - si legge - esistono eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e sistemi informativi diversificati e sovente non dialoganti". E' invece, essenziale una "definizione chiara di misure, interventi e regole coordinata dal livello centrale".