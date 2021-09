Borsa: Milano chiude positiva (+0,63%) con Unicredit e Leonardo

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Piazza Affari ha chiuso in rialzo (Ftse Mib +0,63% a 26.132 punti) una seduta caratterizzata da scambi piuttosto vivaci per 2,77 miliardi di euro di controvalore, con il paniere principale spaccato in due. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 101,7 punti, con il rendimento in crescita di 1,4 punti allo 0,792%.

Ha brillato su Unicredit (+5,1%), in linea con l'andamento del settore in Europa, alle prese con il dossier Mps (+1,43%), su piotesi di passi avanti nella trattativa con il Mef. Bene anche Bper (+3,84%) e Banco Bpm (+2,88%), mentre ha segnato il passo Carige (-3,93%). Nuovi massimi da giugno per Leonardo (+4,2%), sulla scia della cessione di Itp Aero da parte di Rolls-Royce, che ha vivacizzato il settore in Europa. Il rialzo del greggio (Wti +1,61% a 75,17 dollari al barile) ha spinto Eni (+2,32%) insieme a Tenaris (+3,37%), favorita anche dalle quotazioni dell'acciaio (+1,24%). Bene anche Saras (+1,71%) e Saipem (+1,68%).

Acquisti su Tim (+3,05%), che ha fatto meglio dei rivali in Europa, mentre hanno pesato Diasorin (-3,7%), Amplifon (-2,94%), Moncler (-2,15%), Interpump (-1,87%) e Recordati (-1,3%). Segno meno per Prysmian 8-1,06%), Enel (-1,01%), Terna (-0,78%) e Snam (-0,7%). Poco mosse Cnh (-0,17%) e Ferrari (-0,16%), positiva Stellantis (-0,88%), più lenta però rispetto ad altri Gruppi in Europa. Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Triboo (+9,7%), Elica (+5,85%) ed Edison (+3,59%), scivolone di La Doria (-12,45%) e di Grandi Viaggi (-3,7%). (ANSA).