Fisco:scade la precompilata, si pagano bollo auto e cartelle

A fine mese scadono i termini di diversi obblighi fiscali. Si comincia da martedì 28 settembre, ultimo giorno per le persone fisiche di consegnare il modello Redditi Persone Fisiche 2021 in formato cartaceo alle poste mentre il 30 settembre è la scadenza per la consegna on line del 730/2021 da parte delle persone tramite il web. La stessa data è la dead line per diversi pagamenti. Innanzitutto è il termine ultimo per pagare le cartelle sospese durante la pandemia e che avevano scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della "zona rossa") al 31 agosto 2021. Scade anche il termine per le rate dei pagamenti dell'Irpef che chi ha chiesto la rateizzazione. E il Pagamento del Bollo d'Auto.