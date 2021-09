Stellantis: Mercedes partner di Acc per batterie

Mercedes diventa partner di Automotive Cells Company (Acc) , società costituita da Stellantis e TotalEnergies per la produzione di batterie.

L'ingresso di Merceds Benz in Acc aiuterà l'Europa "a fronteggiare le sfide della transizione energetica nell'ambito della mobilità, garantendo la sicurezza di approvvigionamento di un componente chiave per l'industria delle auto elettriche". Lo sottolineano le tre società partner nella nota congiunta.l'ingresso di Mercedes-Benz i partner, che avranno ognuno un terzo della quota, si impegnano ad aumentare la capacità industriale di Acc ad almeno 120 GWh entro il 2030 raddoppiando la capacità produttiva nei siti europei. La transazione è soggetta all'accordo sulla documentazione definitiva e alle consuete condizioni di chiusura incluse le approvazioni normative. Acc è il risultato dell'iniziativa intrapresa nel 2020 da Stellantis e TotalEnergies, insieme alla sua affiliata Saft, e gode del sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee per creare un leader europeo nel settore delle batterie per veicoli elettrici.

L'obiettivo principale di Acc è sviluppare e produrre celle e moduli di batterie per veicoli elettrici con particolare attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla competitività e garantendo nel contempo massima qualità e un'impronta di carbonio minima. L'aumento della capacità pianificata di Acc prevederà un investimento di oltre sette miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato da capitale e debito. La creazione di questo leader europeo del settore delle batterie aiuterà l'Europa a fronteggiare le sfide della transizione energetica nell'ambito della mobilità, garantendo la sicurezza di approvvigionamento di un componente chiave per l'industria delle auto elettriche