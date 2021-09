Npl: Fürstenberg Fassio, etica e sostenibilità alla base

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Etica e sostenibilità valori anche per l'industria del credito, è il volto che Ernesto Fürstenberg Fassio, vicepresidente di Banca Ifis vuole imprimere alla sua società. "In questo settore negli ultimi dieci anni sono profondamente cambiati volumi, dinamiche e protagonisti - sottolinea aprendo il Npl Meeting 2021 - Etica, sostenibilità e trasparenza, devono essere alla base del nostro lavoro".

Etica significa "trattare il debitore con rispetto e proporgli soluzioni che siano intonate alla sua situazione" spiega e ancora sostenibilità è "agire in linea con la reputazione che vuoi mantenere" infine trasparenza significa " coerenza e linearità, anche nei confronti del debitore".

"È importante continuare a sviluppare questa attività, che genera economia e nuova occupazione nel Paese" conclude. (ANSA).