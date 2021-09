Mps: anche a Milano la protesta dei dipendenti banca

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sono scesi in piazza anche a Milano i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena nell'ambito dell'agitazione nazionale che ha visto cortei anche a Bari, Roma e Siena. Nel capoluogo lombardo, davanti alla sede dell'istituto in piazza Fontana, sono scesi in piazza dalle 8.30-11.30, oltre 200 lavoratori (dati degli organizzatori) e i sindacalisti territoriali e aziendali. L'iniziativa è stata unitaria: è stata indetta da First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Fabi e Unisin.

Si sono alternati alla parola diversi lavoratori e leader sindacali di tutte le organizzazioni.

"E' grave l'esclusione dei Rappresentanti di 21 mila lavoratrici e lavoratori dalla discussione in corso sulle sorti del Gruppo Mps, il silenzio del Mef che sta trattando in esclusiva con Unicredit una operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti, l'assenza di chiarimenti su possibili opzioni alternative, la determinazione dello Stato azionista a rispettare l'impegno preso con l'Europa per l'uscita dal capitale della Banca entro fine anno e nonostante il mancato risanamento", ha sottolineato, tra gli altri, Gabriele Poeta segretario generale lombardo Fisac-Cgil.

I dipendenti "in questi anni di crisi hanno costituito il vero sostegno della Banca e del Gruppo con il loro lavoro, la loro professionalità e finanche consistenti sacrifici economici.

E' grazie alla loro dedizione se la clientela ha mantenuto l'indispensabile rapporto di fiducia con Mps. Hanno quindi il diritto di essere chiamati a svolgere un ruolo attivo e preventivo nella discussione che riguarda le loro vite e le loro famiglie. Non intendono delegare a nessuno la tutela dei propri interessi e le garanzie di un futuro sostenibile. Meritano ascolto e rispetto". (ANSA).