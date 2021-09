Borsa: Asia in ordine sparso, attesa per Powell,Tokyo +2,06%

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, con la crisi del colosso Evergrande (-10,9% a 2,38 dollari di Hong Kong) non ancora risolta, ma un clima diffuso di fiducia nella ripresa. Chiaro il segnale giunto dal Giappone, dove l'indice Pmi dei servizi di settembre è salito da 42,9 a 47,4 punti. Positive Tokyo (+2,06%) e Taiwan (+1,07%), sulla scia della chiusura dei listini Europei ed Usa, segno meno invece per Sidney (-0,37%) e Seul (-0,08%).

Ancora aperte Hong Kong, Shanghai (-0,38%), Mumbai (+0,52%) e Singapore (-0,12%). Contrastati i futures europei, negativi quelli Usa in attesa degli interventi pubblici del presidente della Fed Jerome Powell e di altri due membri del Fomc. In arrivo la fiducia delle imprese e dei consumatori in Italia e l'indice Ifo dalla Germania. Tiene il greggio (Wti +0,15% a 73,41 dollari al barile), nuovo balzo del ferro (+3,59%) a 692 dollari la tonnellata), mentre ripiega l'acciaio (-2,61% a 5.479 dollari la tonnellata) e scivola l'oro (-1,07% sopra i 1.755 dollari l'oncia).

Sulla piazza di Tokyo il calo dello yen sul dollaro e sull'euro ha favorito i titoli dei grandi esportatori, dagli automobilistici Toyota (+2,85%), Honda (+3,93%) e Mazda (+4%) ai tecnologici Sony (+5,18%), Casio (+3,46%) e Canon (+2,9%).

