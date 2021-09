Bankitalia, licenziamenti bassi nonostante sblocco

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il buon andamento della domanda di lavoro e la possibilità di ricorrere ai regimi di integrazione salariale senza costi hanno "mantenuto i licenziamenti in luglio e agosto su livelli molto bassi, nonostante la rimozione dal 1° luglio del blocco dei licenziamenti in alcuni settori, che impiegano circa quattro milioni di dipendenti". Lo si legge in un report del ministero del Lavoro e Bankitalia. "Si stima che in luglio l'eliminazione del vincolo abbia sbloccato circa 10.000 licenziamenti, riportandone il numero sui livelli medi del 2019. I licenziamenti sono però tornati già ad agosto su valori estremamente contenuti". (ANSA).