Torna Festival dello Sviluppo sostenibile, oltre 500 eventi

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Con oltre 500 eventi in tutta Italia, il 28 settembre torna il Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande manifestazione nazionale sulla sostenibilità, organizzata dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Il Festival è stato presentato durante una conferenza stampa presso Rai Radio alla quale hanno partecipato i presidenti dell'ASviS Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il vicedirettore di Rai Radio Michele Gulinucci, il direttore Rai per il Sociale Giovanni Parapini e i rappresentanti di partner istituzionali e aziendali..

"Abbiamo lanciato un appello e la risposta è andata oltre le più rosee aspettative. Le tematiche legate allo sviluppo sostenibile sono ormai patrimonio largamente diffuso. Si è capito, e sempre più si sta capendo che abbiamo solo questo mondo e dobbiamo tenercelo caro. La società civile vuole essere protagonista del proprio futuro", ha spiegato la presidente Marcella Mallen .

"Il quadro mondiale non induce certo all'ottimismo: la crisi pandemica in corso, le catastrofi naturali, le guerre, la fame, la siccità, le alluvioni, travolgono il mondo", ha poi continuato il presidente Pierluigi Stefanini, che infine ha aggiunto: "Ma non tutto è perduto"." Durante il nostro Festival" "avanzeremo proposte elaborate grazie al lavoro di 800 esperti che hanno collaborato alla elaborazione del nostro Rapporto e ascolteremo le parole di responsabili ed esperti cercando di offrire, tutti insieme, risposte che facciano dello sviluppo sostenibile una realtà e non un libro dei sogni".

Quest'anno, la "casa" del Festival sarà il Palazzo delle Esposizioni di Roma, da dove verranno trasmessi gli eventi del Segretariato e la maggior parte di quelli dedicati ai singoli Obiettivi. Le dirette streaming verranno ospitate sui canali digital e social del Festival e dell'ASviS (festivalsvilupposostenibile.it, asvis.it, canale YouTube e pagina Facebook dell'ASviS), mentre gli eventi del Segretariato saranno trasmessi anche sui siti dell'ANSA (ansa.it) e di Radio Radicale (radioradicale.it). (ANSA).