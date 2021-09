Oro: in calo a 1765 dollari l'oncia guardando a Fed

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Quotazioni dell'oro in calo per la seconda seduta consecutiva dopo l'apertura della Fed sulla riduzione degli stimoli già a novembre, insieme alla cautela degli investitori di fronte alla tempesta scatenata dalla crisi di Evergrande. L'oro spot passa di mano così a 1765 dollari l'oncia in calo dello 0,2% (ANSA).