Nasce Vento, con Exor aiuterà giovani a creare startup

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Nasce Vento (Venture Originator), con il sostegno di Exor e in partnership con Talent Garden, Ogr Torino e Compagnia di San Paolo: aiuterà i giovani a creare startup con alto potenziale di sviluppo. Ogni anno dieci team potranno portare sul mercato aziende tech scalabili che rispondono a sfide lanciate da grandi imprese, quali Telepass, Reply e UniCredit. Sono aperte le candidature per i primi 30 giovani aspiranti imprenditori: saranno retribuiti per realizzare startup innovative con un percorso full time di 4 mesi. L'annuncio è stato dato in occasione dell'Italia Tech Week, in corso alle Ogr di Torino.

"Dopo alcuni anni di esperienza nella promozione dell'imprenditorialità, Vento compie ora un deciso passo in avanti, puntando sulle capacità dei giovani in ambito tech e sulla collaborazione con le più innovative imprese italiane.

Costruire grandi imprese è da sempre l'obiettivo di Exor: sostenendo questa nuova iniziativa non profit vogliamo aiutare i migliori imprenditori del nostro Paese a generare progetti d'impresa che hanno il potenziale per diventare protagonisti del loro mercato" spiega John Elkann, presidente e ad di Exor, la holding della famiglia Agnelli.

Dopo aver compilato online un modulo sul sito joinvento.com, i migliori candidati - studenti di Laurea Magistrale, ricercatori, dottorandi e giovani lavoratori - affronteranno un colloquio individuale e poi parteciperanno a un boot-camp intensivo di cinque giorni, per dimostrare il loro potenziale imprenditoriale. Vento mira a minimizzare il tasso di fallimento delle idee imprenditoriali e ad aumentare il potenziale di crescita delle nuove imprese. Durante la giornata conclusiva dell'Investor Day di Exor, a inizio giugno del 2022, le startup saranno presentate a una platea di business angel.

(ANSA).