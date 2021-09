Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche

(ANSA) - MILANO, 23 SET - La Borsa di Milano (+0,7%) prosegue la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Saipem (+1,8%) e Azimut (+1,6%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 98 punti base, rispetto ai 100 punti dell'avvio, con il rendimento del decennale italiano allo 0,687%.

A Piazza Affari bene le banche con Mediolanum (+1,5%), Mps (+1,3%), sempre alle prese di un possibile matrimonio, Unicredit (+1%), Intesa (+0,8%) e Banco Bpm (+0,6%). In rialzo Generali (+0,8%).

Andamento positivo anche per Eni (+0,9%) mentre è in calo Tenaris (-0,5%). In luce le utility con Enel e Hera (+1%), A2a (+0,9%), Italgas (+0,6%) e Snam (+0,5%). In controtendenza rispetto al listino Atlantia (-0,2%), Stellatins (-0,3%) e Diasorin (-0,1%). (ANSA).