Borsa: l'Europa positiva, attende Wall Street

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Le Borse europee proseguono positive in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Riduce il rialzo iniziale Londra (+0,06%) con la Bank of England che taglia le stime di crescita per l'economia della Gran Bretagna nel terzo trimestre e conferma i tassi e il Qe. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1718.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,9%. In netto rialzo Francoforte e Parigi (+0,8%), Milano (+0,9%) e Madrid (+0,7%). I listini sono sostenuti dall'informatica (+1,6%) e le utility (+1,3%). Bene anche le auto (+1,2%) e la finanza (+0,9%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Enel (+2,6%). Toniche anche Banca Mediolanum (+2,7%) e Amplifon (+2,5%). Andamento positivo per le banche e le assicurazioni. Tra le utility si mettono in mostra Italgas e A2a (+1,6%), Terna (+1%) e Snam (+0,9%). Vendite sui titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo. In rosso Tenaris (-0,8%) e Eni (-0,2%) , piatta Saipem (+0,05%). (ANSA).