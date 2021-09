Borsa: Europa positiva scommette su ripresa forte dopo Fed

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo le decisioni della Fed ed in attesa delle indicazioni che arriveranno dal bollettino della Bce e dalla riunione della Bank of England . I mercati sono pronti a scommettere su una ripresa economica forte nonostante le indicazioni che arrivano dagli indici pmi di Francia e Germania.

Sui mercati si allenta la tensione sulla vicenda Evergrande dopo che il colosso immobiliare cinese ha annunciato che pagherà gli interessi sulle emissioni.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,85%. Avanzano Francoforte (+0,9%), Madrid (+0,8%), Parigi (+0,7%) e Londra (+0,4%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'informatica (+1,4%) e dell'automotive (+1,3%). Bene anche le banche e le assicurazioni (+0,7%). Nel Vecchio continente è in flessione Universal Music Group (-1,5%). Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1710.

Fari puntati sull'andamento dei prezzi delle materie prime.

Il petrolio è in lieve rialzo con il Wti che sale a 72,34 dollari al barile e il Brent a 76,31 dollari. In flessione l'oro che scende a 1.765 dollari l'oncia mentre l'argento è poco mosso. In rialzo del 4% il minerale di ferro. (ANSA).