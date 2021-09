Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a Evergrande e Fed

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Borse asiatiche in rialzo con gli investitori che allentano la tensione sul colosso immobiliare cinese Evergrande. La società ha infatti annunciato che pagherà gli interessi di un'emissione onshore in yuan per 35,9 milioni di dollari. Sotto i riflettori anche alle mosse della Federal reserve statunitense dopo la riunione di ieri. Chiusa Tokyo per festività. In rialzo i future europei.

A contrattazioni ancora in corso sono in territorio positivo Hong Kong (+1%), Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,6%) e Mumbai (+1,1%). In controtendenza Seul (-0,5%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil della Spagna e gli indici Pmi manifatturiero della Germania e dell'Eurozona. Dagli Usa previste le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e l'indice pmi manifatturiero. Prevista anche la riunione della Bank of England che deciderà sui tassi d'interesse e Qe. (ANSA).