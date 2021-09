Bank of England: taglia stime crescita Gb, fiammata prezzi

(ANSA) - ROMA, 23 SET - La Bank of England taglia le stime di crescita per l'economia della Gran Bretagna nel terzo trimestre a causa dei problemi di approvvigionamento delle merci, del balzo del prezzo del gas e delle pressioni inflazionistiche diffuse sia nel Paese sia a livello mondiale con una fiammata a fine anno. Nella nota in cui conferma i tassi e il Qe, la banca centrale spiega di aver abbassato la stime per il terzo trimestre rispetto ad agosto a quota 2,1%. L'inflazione dovrebbe "salire temporaneamente al 4% negli ultimi tre mesi dell'anno" per poi scendere al 2% nel medio termine. (ANSA).