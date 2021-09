Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 98,8 punti

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Chiusura in calo per il differenziale tra Btp e Bund tedeschi decennali, sceso a quota 98,8 punti base, come lo scorso 14 settembre. In ribasso di 3,2 punti base, più della media europea, il rendimento dei titoli decennali, che si porta allo 0,662%. (ANSA).