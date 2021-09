Borsa: Asia allontana timori contagio Evergrande

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Si era aperta ancora in calo la seduta per le Borse in Asia sulle preoccupazioni relative alla Cina, con gli occhi ancora puntati su Evergrande e gli operatori in attesa delle decisioni delle principali banche centrali. Poi la decisione della Banca centrale cinese che ha aumentato la liquidità ha dato 'tregua' e allontanato i timori di un contagio della crisi finanziaria. Tokyo scivola dello 0,67% ma Shanghai ha invertito rotta guadagnando lo 0,3% mentre Shenzhen (l'altro indice cinese) cede lo 0,26%. Hong Kong ha chiuso in rialzo dello 0,51 per cento.

I futures su azioni statunitensi hanno invertito le perdite iniziali e sono tornati a salire mentre lo yen, un rifugio tradizionale per gli investitori, si è ritirato. I titoli di Stato cinesi sono in rialzo. (ANSA).