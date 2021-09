Spread Btp Bund chiude in calo a 101 punti

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 101,4 punti, in calo sia rispetto ai 102,8 punti base dell'apertura, sia ai 103,4 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano si attesta allo 0,68 per cento. (ANSA).