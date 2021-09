Pnrr: 34.000 candidature per un bando da 500 assunzioni

Sono 34.000 le candidature al bando di concorso per la selezione di 500 professionisti da assegnare, a tempo determinato, al ministero dell'Economia e delle Finanze e alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E' quanto si legge sul sito del Pnrr, Italia domani, in cui si ricorda che i termini per la presentazione delle domande si sono chiusi ieri. I candidati sono stati 31.866 (con una età media di 36 anni).

Ciascuno poteva iscriversi a più profili professionali, da qui le oltre 34.000 candidature complessive.