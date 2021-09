Imprese: Tia Taylor e Google.org raccontano diversità etnica

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Colory*, la piattaforma digitale che dal 2020 racconta la diversità etnica in Italia e valorizza i temi dell'inclusione con particolare attenzione alle giovani generazioni, promuove il progetto "Fatti sentire" con il supporto di Google.org, ovvero incontri, workshop e progetti digitali per dare visibilità ai professionisti italiani appartenenti a minoranze etniche e con momenti di formazione. Il primo evento, dedicato alla rappresentazione degli italiani di seconda e terza generazione nelle narrazioni audiovisive, si terrà il 25 settembre alla Triennale di Milano, nell'ambito del Festival delle Serie TV.

Il team di Colory*, guidato da Tia Taylor, pseudonimo di Motyat Abiola Olatunmbi, youtuber e scrittrice statunitense che vive a Milano, ospiterà 5 professionisti del panorama audiovisivo italiano, tutti appartenenti a minoranze etniche, per discutere la necessità di raccontare storie più rappresentative della nostra società attuale, ovvero più aderenti alla realtà multietnica del nostro Paese. (ANSA).