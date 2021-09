Borsa: Umg debutta ad Amsterdam, +35% in avvio seduta

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Universal Music Group, leader mondiale dell'intrattenimento musicale, dopo lo spin off da Vivendi debutta in Borsa ad Amsterdam e vola in rialzo del 35,16% a 25 euro. Il prezzo di riferimento delle azioni, si legge in una nota, è stato fissato in 18,50 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato di 33,5 miliardi di euro il giorno della quotazione.

"La quotazione di oggi segna un'entusiasmante pietra miliare nella storia di UMG, riflettendo la nostra posizione di azienda leader mondiale nel settore dell'intrattenimento musicale e il nostro profondo impegno nei confronti dei nostri straordinari artisti, cantautori e partner. Offriamo i nostri ringraziamenti al team di Euronext Amsterdam per il loro lavoro su questa quotazione e non vediamo l'ora di una grande partnership insieme" ha commentato Sir Lucian Grainge, Presidente e CEO di UMG. (ANSA).