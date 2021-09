Assolombarda:accelera economia lombarda, Pil regionale +5,4%

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Accelera il recupero dell'economia lombarda. Tra aprile e giugno nel manifatturiero aumentano, infatti, sia la produzione (+9,3% rispetto ai livelli medi del 2019, periodo pre-Covid) sia l'export (+6,6% rispetto al corrispondente periodo del 2019) e nei mesi estivi ripartono i servizi. Per quanto riguarda il Pil regionale, sono attesi un rimbalzo del 5,4% nel 2021 e un recupero dei livelli pre-Covid anticipato alla fine del 2022. Sono questi alcuni dei dati evidenziati nel booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda, Dai dati riferiti ad agosto, tuttavia, emergono segnali di rallentamento della crescita dell'industria nel Nord Ovest e in Lombardia su cui pesano le tensioni di alcune materie prime e l'attenuazione della domanda di alcuni settori. Si ridimensiona, infatti, in modo contenuto il clima di fiducia del manifatturiero, dei servizi e dei consumatori e gli indici, anche se non più su livelli record, rimangono comunque vicini ai massimi storici dei mesi precedenti. (ANSA).