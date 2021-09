Educazione finanza: fino al 30 le candidature per il Mese

(ANSA) - ROMA, 18 SET - C'è tempo fino al 30 settembre per proporre iniziative ispirate al tema "Prenditi cura del tuo futuro" e partecipare alla quarta edizione del Mese dell'educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che si terrà dall'1 al 31 ottobre.

Il Comitato, guidato dalla direttrice Annamaria Lusardi, invita associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione voglia impegnarsi nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con eventi di qualità a presentare la propria candidatura tramite il form online disponibile sul sito www.quellocheconta.gov.it.

Conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco e formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini, quest'anno con un'attenzione particolare alle donne e ai giovani. Sono proprio le nuove generazioni e le donne, infatti, i gruppi finanziariamente più fragili in Italia secondo l'indagine realizzata nel 2020 dal Comitato insieme a Doxa "Emergenza Covid-19: gli italiani tra fragilità e resilienza finanziaria". In questi giorni si sta concludendo la nuova indagine, che consentirà di aggiornare dati e valutazioni sulle conoscenze finanziarie anche in relazione alla necessità di resilienza di fronte alla crisi pandemica.

"I nuovi dati, che presenteremo nelle prossime settimane, confermano l'importanza e l'urgenza di lavorare sui gruppi vulnerabili", anticipa Lusardi che spiega anche il tema scelto per questa edizione. "'Prenditi cura del tuo futuro' è un'esortazione a pensare sì, ma soprattutto ad agire con coraggio e determinazione. Un invito all'Italia e a tutti gli italiani - puntualizza Lusardi - ad essere campioni nelle scelte di ogni giorno, così come si aspira a fare nello sport".

"Il nostro obiettivo è semplificare l'accesso alla conoscenza finanziaria in tutto il Paese, da Nord a Sud. Per farlo - conclude - c'è bisogno della collaborazione di tutti". Per aggiornamenti sulla manifestazione, è possibile seguire i profili social @ITAedufin su Facebook, Twitter, Instagram e @ComitatoEdufin su LinkedIn (ANSA).