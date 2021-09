Salone Risparmio: Assogestioni, industria riferimento paese

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "L'industria del risparmio gestito è un punto di riferimento per il paese e nel dibattito con le istituzioni". Lo ha sottolineato il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, intervenendo alla plenaria di chiusura del Salone del Risparmio 2021.

"La nostra industria si distingue sia per i numeri da record raggiunti, sia per la sua serietà. E sta accompagnando il paese verso una trasformazione importane", ha aggiunto Corcos, che poi traccia un bilancio di questa edizione del Salone del Risparmio dicendo: "è un Salone bellissimo e sono stati tre giorni ottimi". La sostenbilità è stato sicuramente uno dei trend che hanno caratterizzato l'edizione 2021. "Il messaggio dei risparmiatori è forte e chiaro: vogliono un'industria sempre più impegnata nella sostenibilità", ha affermato il presidente di Assogestioni, osservando come "in un breve lasso di tempo questo sia diventato un tema di massima attenzione. La nostra industria si muove in questa direzione. Non è un caso che a chiudere questa edizione del Salone sia proprio il ministro della Transizione ecologica Cingolani".

