Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,34%)

(ANSA) - TOKYO, 17 SET - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno più, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa ma in scia al ritrovato ottimismo su una maggiore stabilità politica in Giappone, in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale al via da oggi e che porterà alla nomina del presidente del partito conservatore e quasi certamente alla guida dell'esecutivo. Il Nikkei segna un progresso dello 0,34% a quota 30.425,98, con l'aggiunta di 102 punti. Sul mercato dei cambi lo yen guadagna terreno sul dollaro a 109,70 e sull'euro poco sopra a un livello di 129. (ANSA).