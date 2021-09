Petrolio: prezzo mantiene i rialzi a 72,6 dollari

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il prezzo del petrolio mantiene i rialzi scambiando a 72,6 dollari al barile per il Wti e a 75,4 dollari per il Brent. Il calo delle scorte Usa, dovuto alla forte domanda post pandemica e alle conseguenze dell'uragano Ida che ha fermato alcuni impianti, mantiene alte le quotazioni.

Elementi che hanno di fatto neutralizzato l'aumento della produzione deciso dall'Opec+. Secondo gli analisti c'è anche un effetto trascinamento dalla corsa dei prezzi delle altre materie prime, carbone e gas, che sta facendo crescere il costo dell'energia in tutto il mondo e specie in Europa. (ANSA).