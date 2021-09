Borsa: Milano chiude in rialzo con Cnh, Nexi e Fineco

(ANSA) - MILANO, 16 SET - La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, ritrova il rialzo in una settimana caratterizzata da una generale debolezza dei listini. A fine giornata il Ftse Mib lambisce i 26mila punti e sale dello 0,78%.

A dare una marcia in più gli acquisti su Cnh (+3,84%) mentre indiscrezioni di stampa indicano lo spin off e la quotazione di Iveco per gennaio. Nella galassia bene anche Exor (+1,74%). Più indietro Stellantis (+0,4%) dopo il dato negativo delle immatricolazioni di agosto.

Tra i bancari buon passo di Unicredit (+1,45%) mentre prosegue la due diligence su Mps (-0,6%). E sempre tra gli istituti al centro del risiko del settore, le vendite piegano Carige (-4,3%). Bene invece la paytech Nexi (+2,9%) e Fineco (+2%). Tra i titoli sotto vendita Saipem (-1,81%) e Tenaris (-1,23%) con il petrolio in frenata. E ancora sotto pressione, fuori dal paniere principale, Safilo (-8,9%) dopo il balzo di inizio settimana con la licenza di Chiara Ferragni. (ANSA).