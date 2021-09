Borsa: l'Europa aumenta i guadagni, bene banche e petroliferi

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Migliorano le principali Borse europee a metà mattina, nonostante la seduta delle Borse asiatiche in rosso, pesanti sui tecnologici in Cina. Deboli i future Usa, il giorno dopo l'accordo per la sicurezza con Gran Bretagna e Australia, con quest'ultima a confermare la creazione di una flotta di sottomarini nucleari, rompendo un precedente accordo di fornitura con la Francia. Sottomarini che hanno già visto le prime reazioni dalla Nuova Zelanda e soprattutto dalla Cina. Per i mercati, secondo gli analisti, continuano a pesare i timori di nuove restrizioni per contrastare la diffusione delle varianti del Covid 19, a partire dalla Cina, dove anche immobiliare e casinò sono stati settori in bilico nella giornata. Calmo l'oro (-1%) a 1.784 dollari l'oncia. Piatto il petrolio (wti +0,04%) a 72,6 dollari al barile e il brent a 75,5, dopo i forti rincari del giorno precedente. In Europa la Piazza migliore è Madrid (+0,8%), seguita da Parigi (+0,7%), Francoforte (+0,6%) e Londra (+0,5%). La migliore è Milano (+1,2%), con lo spread Btp-Bund sostanzialmente stabile a 100,2 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,69%.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,65%, con l'industria in testa. Bene soprattutto le compagnie aeree, in particolare Ryanair (+5,9%) e EasyJet (+4,6%). Positivi nella quasi totalità i petroliferi, iniziando da Lundin (+2,4%) e Aker (+1,8%).

In ordine sparso le auto, nella giornata in cui i dati delle immatricolazioni di agosto in Europa vedono un -18,1%: in rialzo Stellantis (+1,9%) e Renault (+0,5%), in ribasso Volkswagen (-0,2%) e piatta Daimler (-0,03%). Ancora pesanti molte utility, da Acciona (-5,3%) a Iberdrola (-2,2%), dopo i cali anche del giorno prima in relazione alla questione dei prezzi all'utenza.

In ripresa dai ribassi del giorno precedente alcuni titoli del lusso, da Lvmh (+1%) a Moncler (+0,7%), non Kering (-0,8%) e Burberry (-2,1%). Vola il gruppo editoriale francese Lagardere (+20,2%), il giorno seguente l'annuncio da parte di Vivendi (-0,4%) di un'intesa col fondo Amber Capital per rilevare la sua quota, salendo al 45,1% del capitale e facendo scattare quindi l'ipotesi di un'opa. (ANSA).