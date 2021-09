Borsa: Europa lima rialzi con Wall Street negativa

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Le Borse europee con Wall Street in negativo limano i rialzi nel finale di seduta. Londra segna un +0,27%, Parigi un +0,82%, Francoforte un +0,41% e Milano un +0,75%.

L'indice d'area, lo stoxx 600, riduce a mezzo punto i guadagni con gli acquisti che valorizzano i titoli legati agli industriali e all'informatica. In frenata l'energia con il petrolio in calo: il wti si conferma a ridosso dei 72 dollari al barile e il brent sotto i 75 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund è a ridosso dei 100 punti (99,9) con il rendimento del decennale allo 0,69%. Fronte cambi l'euro resta debole sul dollaro con la moneta unica a 1,1762 sul biglietto verde.

