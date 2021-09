Salone Risparmio: Corcos, industria ha retto l'urto del Covid

(ANSA) - MILANO, 15 SET - L'industria del risparmio gestito "ha retto gli impatti del Covid con una grande capacità di adattamento e lo ha fatto prendendosi cura del risparmio degli italiani. Questo è stato un grande risultato. La nostra industria ha fronteggiato shock improvvisi e grandi cambiamenti non solo sui mercati ma anche sui clienti e rispetto alle modalità con cui si fa business". Così il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, ha aperto i lavori dell'undicesima edizione del Salone del Risparmio che per tre giorni animerà gli spazi del Mico di Milano.

"In questo mare agitato la nostra industria ha saputo tenere la rotta consolidato un decennio di crescita patrimoniale particolarmente positivo, grazie anche all'aiuto di governi, banche centrali e autorità che hanno intrapreso una serie di iniziative per favorire la crescita economica", ha aggiunto Corcos. "La ripartenza dei mercati finanziari, della raccolta netta ha spinto nel 2020 gli asset in gestione dell'industria globale a quota 92.500 miliardi con una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente", ha spiegato il presidente di Assogestioni, sottolineando che "anche l'Italia è andata bene".

Secondo gli ultimi dati, a luglio 2021 il patrimonio gestito ha messo a segno un nuovo record storico a 2.545 miliardi e la raccolta netta ha raggiunto i 57,7 miliardi. (ANSA).