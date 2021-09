Fisco: da ottobre accesso on line solo con Spid, Cie e Cns

Dall'1 ottobre 2021 l'accesso dei cittadini ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia entrate-Riscossione potrà avvenire solo con Spid, Cie (Carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). Lo comunica l'Agenzia delle Entrate avvertendo che "La dismissione di username e password Fisconline, avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021". Da quel momento le tre chiavi digitali - Spid, Cie e Cns - saranno le uniche valide per i servizi online. Nulla cambia invece per professionisti ed imprese che potranno per il momento continuare ad utilizzare le loro attuali credenziali Fisconline e Entratel.