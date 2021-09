Borsa: Europa cauta in attesa Wall Street, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Non cambia il leitmotiv della giornata con le Borse europee caute in scia alle Piazze asiatiche con l'economia cinese in rallentamento. Mentre sono orientati al rialzo i future su Wall Street.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto con le vendite sui titoli legati alle vendite al dettaglio e dai beni durevoli. Bene invece le società legate all'energia con il Wti in rialzo a 71,4 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund torna nell'area dei 100 punti base con il rendimento del decennale italiano stabile allo 0,65%. Fronte cambi l'euro si apprezza ancora sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,1826 sul biglietto verde.

Tra le Piazze principali Parigi cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,12% e Milano lo 0,1%. Londra si muove invece sopra la parità (+0,05%). Sul Ftse Mib allunga il passo Stellantis (+2,7%). Si sgonfia invece Mediaset (+0,24%) dopo la corsa dell'avvio in scia alla semestrale. Vendite su Autogrill (-2,2%) con indiscrezioni di stampa di un piano di rifinanziamento da 1 miliardo. (ANSA).