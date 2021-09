Borsa: l'Europa in rosso, in linea con andamento Wall Street

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street, dove gli indici sono in rosso, tranne il Nasdaq, che resta sul filo della parità. La peggiore è Madrid (-0,6%), seguita da Parigi e Londra -0,5%), Francoforte (-0,01%). Resta in lieve positivo Milano (+0,1%), con lo spread Btp-Bund fermo a 99,1 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,64%. I mercati hanno fatto i conti in giornata con il rallentamento dell'inflazione negli Usa al +5,3% ad agosto, come previsto dagli analisti, e con i dati macroeconomici della Gran Bretagna, dove il tasso di occupazione a luglio ha visto una battuta d'arresto, come indicato dagli analisti. Dall'Asia intanto, Cina in particolare, le notizie di nuovi contagi da Covid 19 vedono strette sui viaggi aerei e timori di nuove chiusure in vista. Si mette in netta crescita l'oro (+1,2%) a 1.808 dollari l'oncia e sale anche l'argento (+1,3%) a 23,87 dollari l'oncia. Forte calo per il minerale di ferro (-2,9%) a 693 dollari la tonnellata e per l'acciaio (-3%) a 5.426 dollari la tonnellata.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde oltre lo 0,1%, sotto il peso soprattutto di banche, quasi tutte in rosso, e estrattivo. Tengono energia, auto, salute e informatica. (ANSA).