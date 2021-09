Cfe Finance: acquista in Lussemburgo società fondi Lfs

(ANSA) - ROMA, 13 SET - CFE Finance, gruppo finanziario operante nel settore dell'investment banking , completa il co-investimento per una quota paritaria, insieme al fondatore Massimo Longoni, nel corporate service provider regolamentato ed indipendente, Luxembourg Fund Services S.A., attraverso la compartecipazione nella piattaforma di sviluppo comune, LFS Holding S.A.. Lo si legge in una nota., Luxembourg Fund Services S.A, ricorda il comunicato, è una società indipendente con sede in Lussemburgo, specializzata nella gestione di fondi regolati e non regolati, amministrazione societaria, servizi contabili e fiscali, servizi di amministrazione centrale e di transfer agency. La società vanta un team di professionisti con esperienza ultraventennale nella gestione dei fondi di investimento di diritto lussemburghese, nonché di servizi alle società di investimento di diritto lussemburghese (contabilità, amministrazione e domiciliazione).

L'acquisizione consente a CFE Finance di rafforzare l'hub di Corporate e Advisory Services in Lussemburgo e di allargare ulteriormente la platea di investitori istituzionali a cui estendere la propria offerta.

Secondo Mario Cordoni, Amministratore Delegato e Fondatore di CFE Finance,"Siamo lieti di apportare al nostro gruppo una realtà importante come Luxembourg Fund Services, attraverso l'acquisizione di LFS Holding. La piazza lussemburghese è per noi strategica e il potenziamento dell'offerta di servizi al settore dei fondi di investimento sarà un cardine importante per la crescita futura di CFE Finance. (ANSA).