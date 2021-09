Confindustria, proposta a governo su decarbonizzazione

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "Con Aurelio Regina, delegato della presidenza di Confindustria per l'Energia, presenteremo nei prossimi mesi una proposta di riforma al governo per un processo decarbonizzazione economicamente efficiente e consapevole degli impatti sociali. L'impegno delle imprese non sarà comunque sufficiente se non saremo in grado di far recepire alla società il messaggio che perseguire la decarbonizzazione significa anche accettare lo sviluppo nei territori di impianti e infrastrutture". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in un videomessaggio all'assemblea di Elettricità Futura, l'associazione di aziende che rappresenta il 70% dell'energia prodotta nel nostro Paese.

Un tema sottolineato da Bonomi è quello dei costi a carico delle imprese. "Le risorse pubbliche a livello europeo per questa sfida supereranno i 1.000 miliardi di euro e oltre 2.500 miliardi saranno a carico del settore privato" e "gli stessi fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza destinati alla transizione energetica rappresentano il 6% del fabbisogno di investimenti necessari all'Italia per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione", ha fatto i conti (ANSA).