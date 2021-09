Borsa: Asia in rialzo con Tokyo e tecnologici cinesi

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Chiusura di settimana in rialzo per le Borse di Asia e Pacifico con il buon passo segnato da Tokyo (+1,25%) e i tecnologici cinesi che ridanno fiato ai listini segnati dalla preoccupazione per la crescita economica frenata dal covid. A scambi in corso Shanghai guadagna lo 0,41%, Shenzhen lo 0,4%. Più marcato l'andamento di Hong Kong che sale dell'1,52%. Tra le altre Piazze Seul registra un +0,44% e Sydney un +0,5%.

Positivi i future tanto sull'Europa quanto quelli su Wall Street. Previsti una serie di dati macro, alcuni già diffusi come il tasso di inflazione in Germania che si è attestato ad agosto al 3,9%, in accelerazione rispetto al 3,8% di luglio.

Sotto le stime degli analisti invece il Pil della Gran Bretagna a luglio è aumentato di appena lo 0,1% rispetto a giugno. Attese anche le produzioni industriali di Spagna, Francia e Italia.

Dagli Stati Uniti attesi i prezzi alla produzione di agosto.

