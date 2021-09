Tesoro: in asta il 13 settembre Btp per 4,25 mld

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il Tesoro offrirà in asta, il prossimo 13 settembre, Btp per un totale di 4,25 miliardi di euro. Ne dà notizia un comunicato secondo cui saranno messi all'asta Btp a 3 anni per 1,5 miliardi di euro con cedola annuale zero, a 7 anni per 1,5 miliardi allo 0,5% e 30 anni per 1,25 miliardi con cedola 1,7%. (ANSA).