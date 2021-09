In Cdm discussione su dossier Alitalia. Ue: 'Nessuna decisione presa sul prestito ponte'

Il dossier Alitalia - al centro delle proteste sindacali di queste ore - è stato tra i temi in discussione nel Consiglio dei ministri appena terminato. E' quanto si apprende da fonti di governo che sottolineano come, sul tavolo, non sia stata però esaminata alcuna ipotesi di un decreto ad hoc. In mattinata la commissione Ue ha ribadito che nessuna decisione è stata presa ancora sul prestito ponte di 900 milioni concesso alla compagnia.