Borsa:Europa migliora dopo mossa Bce su programma Pepp

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse europee migliorano dopo la mossa della Bce di tenere a un ritmo moderatamente più basso gli acquisti netti di asset tramite il programma per l'emergenza pandemica Pepp.

Girano in positivo Parigi e Milano (+0,1%), galleggia Francoforte (+0,04%). In calo Londra (-0,9%) e Madrid (-0,4%).

Lo spread tra Btp e Bund tedesco prosegue stabile a 104 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,716%. (ANSA).