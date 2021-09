Borsa: Milano in calo con Europa, pesano le banche

(ANSA) - MILANO, 09 SET - La Borsa di Milano (-0,5%) è in calo, in linea con gli altri listini europei in attesa delle mosse della Bce. Piazza Affari è appesantita dall'andamento negativo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 107 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,753%.

Nel listino principale scivola Buzzi Unicem (-2,6%). Tra le banche in rosso Unicredit e Bper (-1,5%), Banco Bpm (-0,8%), Intesa (-0,9%) e Mps (-0,4%). In flessione anche le utility con Snam (-1,1%), Hera (-1%), A2a (-0,6%).

In controtendenza rispetto all'andamento del listino sono Inwit (+0,7%), Ferrari (+0,5%), Diasorin (+0,4%) e Prysmian (+0,3%). Fuori dal Ftse Mib in rialzo anche Tod's (+1,4%), dopo i risultati del semestre con ricavi in crescita del 55%. (ANSA).