Borsa: Europa cauta dopo Bce e Wall Street, Milano +0,06%

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse europee si muovono caute dopo la mossa della Bce di tenere ad un ritmo moderatamente più basso gli acquisti netti di asset tramite il programma per l'emergenza pandemica Pepp.

Nel dettaglio, anche dopo l'avvio di Wall Street debole, sono a ridosso della parità tanto Parigi (-0,01%) quanto Francoforte (+0,02%), così come Milano (+0,06%). Restano negative Londra (-1%) e Madrid (-0,5%). Sulla parità l' indice d'area, lo stoxx 600 con i titoli legati all'immobiliare mentre le vendite si confermano sull'energia con in petrolio in flessione. Il wti viaggia nell'area dei 68 dollari al barile.

Quanto ai cambi l'euro è in rialzo sul dollaro: è a 1,1825 sul biglietto verde.

Lo spread tra Btp e Bund è invece poco sotto i 105 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,70%. A Piazza Affari il passo migliore è quello di Saipem (+2%) seguita da Ferrari (+1,21%) e Interpump (+1,19%). Sul versante opposto Buzzi (-3%), Amplifon (-2,1%) e tra i bancari Carige che perde il 2,7%.

