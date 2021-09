Borsa: Europa apre in calo in attesa riunione della Bce

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse europee avviano la seduta in calo in attesa della riunione della Bce e la successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Il timore degli investitori è che la Banca centrale europea decida di rallentare gli acquisti degli asset Pepp. Sotto i riflettori anche l'andamento della crescita globale e le prossime mosse della Fed. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1817 a Londra.

Avvio di seduta in calo per Parigi (-0,75%), Francoforte (-0,71%), Londra (-1%) e Madrid (-0,63%). (ANSA).