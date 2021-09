Commercio: Istat, a luglio vendite -0,4% mese,+6,7% anno

(ANSA) - ROMA, 08 SET - A luglio 2021 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -0,7% in volume). Lo rileva l'Istat sottolineando che su base tendenziale si registra un aumento del 6,7% in valore e dell'8,8% in volume. Le vendite dei beni non alimentari su giugno diminuiscono (-0,6% in valore e -1,0% in volume), mentre quelle dei beni alimentari sono stazionarie in valore e in lieve calo in volume (-0,3%).Rispetto a luglio 2020, il valore delle vendite al dettaglio cresce in tutti i canali distributivi ma è maggiore nei piccoli negozi: nella grande distribuzione è del 5,6%, nelle imprese operanti su piccole superfici , +8,2%; per le vendite al di fuori dei negozi è 2,6% e per il commercio elettronico (+6,4%). E' quanto emerge dai dati dell'Istat dove si sottolinea che la crescita è anche dovuta ai bassi livelli di luglio 2020. (ANSA).