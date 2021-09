Borsa:Asia chiude in calo,timori per nuovi contagi virus

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori per gli effetti sull'economia dei nuovi contagi da coronavirus. Si guarda anche all'andamento della campagna di vaccinazione globale e le prossime mosse delle banche centrali sul fronte del sostegno alla ripresa. Sotto i riflettori i prezzi delle materie prime e l'incidenza sull'aumento dell'inflazione. Chiusura in rialzo per Tokyo (+0,89%), ai massimi in 6 mesi dopo i dati sul Pil e le aspettative di un nuovo piano di stimolo economico. Sul fronte dei cambi lo yen si indebolisce, trattando a 110,30 sul dollaro, e a 130,60 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso è debole la Cina con Shanghai e Shenzhen (-0,1%), Hong Kong (-0,2%). In negativo anche Seul (-0,8%) mentre è piatta Mumbai (-0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la bilancia commerciale della Francia e le vendite al dettaglio dell'Italia. Dagli Stati Uniti previsto l'indice Jolts sul mercato del lavoro i dati sulle importazioni e la bilancia commerciale. Prevista anche la pubblicazione del beige book della Fed. (ANSA).