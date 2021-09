Pugliese, 'Chi non si vaccina vada in aspettativa'

"Io sono molto d'accordo con il Green pass: non capisco per quale motivo io che sono vaccinato devo avere questa attenzione e poi devo invece correre il rischio di andare in un supermercato col dipendente che può non essere vaccinato. Se non si vogliono vaccinare credo che la via più giusta sia quella di andare in aspettativa retribuita". Lo ha detto l'ad di Conad Francesco Pugliese, ieri sera ospite della trasmissione di Rete 4 'Quarta Repubblica'.