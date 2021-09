Borsa: Europa peggiora ancora, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Le Borse europee peggiorano verso il finale di seduta, con gli investitori che guardano alla prossima riunione della Bce e all'ipotesi di un rallentamento negli acquisti Pepp. I listini del Vecchio continente hanno ampliato le perdite in scia con Wall Street che procede negativa sui timori dell'effetto sull'economia della variante Delta del coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1852.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. Maglia nera per Milano (-0,8%). In calo anche Francoforte (-0,6%), Londra (-0,4%), Parigi (-0,3%) e Madrid (-0,1%). Sui listini pesano la farmaceutica (-1,1%) e le utility (-1%). In positivo l'energia (-0,2%), con il prezzo del petrolio Wti che scende a 68,24 dollari al barile e il Brent a 71,17 dollari. (ANSA).