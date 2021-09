Pensioni: Franco: 'Quota 100 scade, in manovra soluzione equilibrata'

Fra la fine del 2021 e l'inizio del prossimo anno "avremo un forte cambiamento nei requisiti di pensionamento, e quota 100 scadrà. Siamo consapevoli che alcuni settori economici affrontano difficoltà, sono aspetti da tenere in considerazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco durante una conferenza stampa sulla Italy Survey dell'Ocse. "Dobbiamo discuterne nel Governo" ma "sono fiducioso che l'esecutivo troverà una soluzione equilibrata nella prossima legge di bilancio".

"Si prevede che l'economia recuperi i livelli del 2019 entro la prima metà del 2022", dopo una crescita per quest'anno stimata al 5,9%. "Il debito pubblico salirà quasi al 160% del Pil nel 2021". E' quanto prevede l'Ocse nella Economic Survey sull'Italia, invitando a "continuare a fornire sostegno fiscale, sempre più mirato, fino a quando la ripresa non sarà consolidata nei settori economico e occupazionale". L'Ocse auspica anche "un piano fiscale di medio periodo da attuare una volta che la ripresa sarà consolidata", per "ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil".