Mps: Salvini, svenderla è una vergogna, diamole tempo

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Mps "è un enorme problema, ci sarà accanto a me Enrico Letta, io fossi nel Pd avrei vergogna". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini al margine del Workshop Ambrosetti di Cernobbio. A suo avviso l'alternativa alla fusione con Unicredit è "il tempo". "La prima semestrale del 2021 chiude in attivo e arrivare a svendere una banca che torna faticosamente a produrre utili mettendoci altri miliardi di soldi pubblici è una vergogna". "Mps - ha proseguito - è un banca il cui presidente è un ex parlamentare del Pd che si è dimesso per fare il presidente dopo avere fatto il ministro e messo dei soldi in quella banca". "In un Paese normale - ha spiegato - ci sarebbero non una ma 10 procure a indagare sulla vicenda Monte Paschi". (ANSA).