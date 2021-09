Giovannini,dopo Pnrr sforzo non è finito, guardiamo a 2030

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Vogliamo progettare l'Italia del 2030 non solo al 2026. Questa enfasi sul Pnrr non deve farci perdere di vista che ci sono anche altri fondi, quelli strutturali, di coesione, dei bilanci ordinari". Lo ha detto Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al Workshop Ambrosetti, premessa per concludere che "lo sforzo fatto sul Pnrr non è finito, non dobbiamo perdere di vista la possibilità di andare oltre 2030". (ANSA).